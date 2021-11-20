شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا ترسل زورقي دورية لأوكرانيا خشية هجوم روسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عبرت سفينة تحمل زورقي دورية، كانا تابعين لخفر السواحل الأمريكي وأعيد تجهيزهما لتعزيز البحرية الأوكرانية، مضيق الدردنيل اليوم السبت بعد أن قالت أوكرانيا إنها تخشى أن تكون روسيا تجهز لهجوم عليها.

وغادرت السفينة التي تحمل زورقي الدورية بالتيمور في طريقها إلى ميناء أوديسا الأوكراني في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني.

وتلقى بحارة أوكرانيون بالفعل تدريبا مكثفا على الزورقين في الولايات المتحدة.

وحصلت أوكرانيا على زورقين مماثلين في عام 2019.

وتقول السفارة الأمريكية في كييف إن الزورقين جزء من مساعدات أمنية لأوكرانيا قيمتها 2.5 مليار دولار بدأ تقديمها في عام 2014 عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية وسيطر انفصاليون مدعومون من روسيا على جزء من شرق البلاد.