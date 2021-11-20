شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الري المصري: أي نقص في المياه سيهدد أمن المنطقة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

حذر وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور محمد عبدالعاطي، من أن أي نقص في المياه ستعاني منه مصر نتيجة بناء إثيوبيا سد النهضة، سيؤثر سلبا على أمن المنطقة.



وذكر عبدالعاطي، لدى لقائه في القاهرة خبير المياه الأمريكي ماثيو باركس، أن ”الجانب الإثيوبي يتعامل مع أزمة سد النهضة بالإيحاء والتظاهر بالاضطرار للملء باعتباره ضرورة إنشائية ولغرض توليد الكهرباء، وهو أمر يخالف الحقيقة“، بحسب بيان رسمي للوزارة، اليوم السبت.

وأكد الوزير المصري خلال اللقاء أن بلاده أبدت مرونة كبيرة خلال مراحل التفاوض المختلفة بشأن سد النهضة، وقال إن ”أي نقص في المياه سيؤثر على العاملين بقطاع الزراعة؛ ما سيسبب مشاكل اجتماعية وعدم استقرار أمني في المنطقة، ويزيد من الهجرة غير الشرعية“.