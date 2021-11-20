الحجرف وأبوالغيط يبحثان القضايا العربية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، عددا من القضايا والموضوعات العربية والإقليمية والتنسيق المشترك، خلال لقائهما أمس، بالعاصمة البحرينية المنامة على هامش النسخة 17 لحوار المنامة والمنعقد خلال الفترة من 19-21 نوفمبر الحالي. وجرى خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة التنسيق بكل ما من شأنه تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه العالم العربي والحد من التدخل في شؤون الدول العربية، كما تم تناول التحديات التي تواجه المنطقة على جميع الأصعدة.



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