تونس تكشف خلية إرهابية تضم 20 عنصرا

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وأفادت الوزارة بأنه تم الكشف عن الخلية من قبل وحدات مكافحة الإرهاب بولاية جندوبة شمال غرب البلاد.
وأوضحت أن نشاط الخلية يقوم على القيام بعمليات رصد بعض المؤسسات الحيوية بالجهة وانتشار الوحدات الأمنية.
وأضافت «إن المشتبه بهم يلتقون ضمن مجموعات بصفة يومية بعد قضاء البعض منهم لعقوبات بالسجن جراء تورطهم في قضايا ذات صبغة إرهابية».
ولا تزال الأبحاث (التحقيقات) مستمرة مع الموقوفين.
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