شكرا لقرائتكم خبر 24 مرشحا لرئاسة ليبيا وصالح آخر المتقدمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفع عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية في ليبيا إلى 24 مرشحا بحسب بيانات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات التي نشرتها أمس، حيث ترشح 19 من مكتب الإدارة الانتخابية طرابلس، و3 من بنغازي، ومرشح واحد من مكتب سبها.

وستستمر المفوضية في استلام طلبات الترشح للرئاسة، فيما سيقفل باب الترشح للانتخابات النيابية في السابع من ديسمبر المقبل، والتي وصل عدد المرشحين فيها إلى 1231 مرشحا موزعين على 13 دائرة انتخابية.

وفي السياق نفسه، فاق عدد من استلموا بطاقاتهم الانتخابية 1.2 مليون ناخب من أصل 2.8 مليون مسجل لدى المفوضية التي زادت من ساعات العمل في مراكز توزيع البطاقات، بسبب تزايد الإقبال على استلام البطاقات الذي سيستمر بدوره إلى يوم 28 من نوفمبر الحالي.

وأفادت المفوضية بأن قبول ملفات كل المترشحين يعد قبولا مبدئيا، مشيرة إلى أنها ستحيل ملفات المتقدمين للترشح إلى كل من النائب العام وجهاز المباحث الجنائية والإدارة العامة للجوازات والجنسية، من أجل الفصل في مدى مطابقة بياناتهم للشروط المحددة في القانون تمهيدا لإعلان القوائم الأولية.

وتقدم رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح رسميا أمس، بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية بمقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في بنغازي شرق البلاد.

يذكر أن عقيلة أعلن توقفه عن ممارسة مهامه كرئيس لمجلس النواب منذ 24 سبتمبر الماضي، ناقلا صلاحياته القيادية لنائبه الأول فوزي النويري لاستيفاء شروط المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس.