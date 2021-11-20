30 ألف مستفيد من مشروع سعودي لأطفال وأمهات اليمن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل مشروع دعم التغذية للأطفال دون سن الخامسة والأمهات الحوامل والمرضعات، في محافظات عدن، لحج، تعز، الحديدة، حضرموت، حجة، مأرب، تقديم خدماته الطبية والتغذوية لـ29,976 مستفيدا بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، خلال الفترة من 4 حتى 10 نوفمبر الحالي. وجرى فرز 6,367 طفلا، وتقديم العلاج لـ512 فردا من المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم، وعلاج 998 حالة من المصابين بسوء التغذية المتوسط، في المقابل، عبرت 22 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة، منفذ الوديعة الحدودي خلال أسبوع، تحمل على متنها 1,000 خيمة، و1,750 حقيبة إيوائية، و7,060 كرتون تمر متوجهة لمحافظات، عدن، مأرب الجوف، المهرة، حضرموت، فيما قدمت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة بمديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خدماتها العلاجية لـ4,435 مستفيدا، خلال أسبوع.



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