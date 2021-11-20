70 حوثيا يسقطون في معارك مأرب والبيضاء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية أمس، مقتل 70 حوثيا بمأرب والبيضاء خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكد في بيان تنفيذ 15 استهدافا ضد الميليشيات في مأرب والبيضاء خلال 24 ساعة، مشيرا إلى تدمير منظومة دفاع جوي و11 آلية عسكرية للميليشيات في مأرب، ومقتل ما يزيد على 70 عنصرا من الميليشيات في مأرب والبيضاء.

وأضاف «نفذنا 19 استهدافا للميليشيات بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين»، مشيرا إلى أن عمليات الساحل الغربي استهدفت مركز قيادة وسيطرة، كما استهدفت موقعا لتخزين وتوجيه الطائرات المسيرة، وأوضح التحالف «ندعم عمليات القوات اليمنية بالساحل الغربي خارج مناطق نصوص اتفاق ستوكهولم».

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن تدمير 3 مسيرات مفخخة، أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية، معلنا عن بدء تنفيذ عملية نوعية للتعامل مع مصادر التهديد الحوثي، كما دمر مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية، أطلقتها ميليشيات الحوثي من مطار صنعاء.

وبالتوازي أحكمت القوات المشتركة سيطرتها على مركز مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة، وأكد مصدر ميداني أن القوات المكونة من قوات العمالقة وحراس الجمهورية والمقاومة التهامية تمكنت من السيطرة على مركز حيس، وتواصل تقدمها باتجاه ما تبقى من مناطق تحت سيطرة الحوثيين بمحافظة الحديدة، فيما تتوغل قوات أخرى بعد مفرق العدين التابعة لمحافظة أب.

وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة «إن هجوما واسعا من عدة محاور نفذته وحدات نوعية تكلل بتطهير مناطق (سقم، المحجر، والجبلين) ومناطق استراتيجية شرق وشمال وشمال غرب حيس، ظلت تتمركز فيها الميليشيات الحوثية طيلة الـ 7 سنوات الماضية، وأكد تحرير مساحات واسعة من المناطق المستهدفة والتمركز فيها، فيما لاذت ميليشيات الحوثي بالفرار بعد خسائر بشرية ومادية في صفوفها أثناء الاشتباكات وأخرى بضربات مدفعية القوات المشتركة وطيران التحالف العربي.

ووزع الإعلام العسكري فيديو يوثق جانبا من تمركز وحدات من القوات المشتركة في سلسلة جبلية استراتيجية عقب تحريرها. وقام محافظ محافظة الحديدة بجولة تفقدية إلى مركز مديرية حيس بعد سيطرة القوات المشتركة.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الصورة الأولى لمحافظ الحديدة التابع للسلطة الشرعية أثناء جولته التفقدية لمركز مديرية حيس بعد تحرير كامل الحدود الإدارية للمديرية من قبل القوات المشتركة، كما فرضت القوات المشتركة سيطرتها النارية على مداخل مدينة البرح الاستراتيجية بعد هجوم عنيف على مواقع ميليشيات الحوثي.

من جهة أخرى، أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، أن إعلان ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران مقتل 14,700 من مقاتليها في المعارك الدائرة في محافظة مأرب منذ يونيو الماضي، لا يمثل الرقم الحقيقي لخسائرها على الأرض.

وأوضح أن الخسائر البشرية الحقيقية للميليشيات الحوثية تتجاوز هذه الحصيلة بكثير، بعد أن تحولت جبال وصحاري ووديان وهضاب مأرب إلى مقابر جماعية لقياداتها وعناصرها، ومحرقة لعتادها من السلاح الثقيل والمتوسط المهرب من إيران، والمنهوب من مخازن الدولة.‏

الولايات المتحدة تدين اعتقال ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران لموظفين يمنيين لدى السفارة الأمريكية في صنعاء، وتطالب بالإفراج الفوري عنهم.

مشاهدات يمنية:

