شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو درويش يتفقد قصر ثقافة بنها.. ويؤكد: منارة للتثقيف والتنوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قصر ثقافة بنها، للوقوف على حالة المبنى وأقسامه، والحاجة الماسة لتطويره والنهوض به، وقال إن قصر الثقافة يعتبر منارة للتثقيف والتنوير ورفع الوعي لدى أبناء الوطن.

وأثنى النائب عمرو درويش على جهود إدارة قصر الثقافة والعاملين به في ظل الإمكانيات المتاحة، متعهدا بالعمل الدؤوب من أجل تطوير قصر الثقافة بالشكل الذى يليق بأبناء المحافظة.

يذكر أن دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، شهد نشاطا مكثفا لـ32 نائبا عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت قبة البرلمان، ما بين تقديم طلبات إحاطة واقتراحات برغبة وبيانات عاجلة، فى إطار تفاعلهم مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه تحت قبة البرلمان برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، وكذلك تنامى الإدراك للدور الوطنى لشباب التنسيقية، ومسئولياتهم تجاه وطنهم.

ورصد ”الخليج 365” حصاد نشاط النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال دور الانعقاد الأول كالآتى:

- حضور 32 جلسة عامة

- المشاركة في 114 زيارات رسمية

- استخدام 28 من الأدوات الرقابية من بينهم مناقشة وزير الدولة لشئون الاعلام وطلب الاستجواب و مناقشة وزير النقل بخصوص حوادث القطارات

- حضور 65 جلسة باللجان النوعية

- 778 طلب خدمى

- المشاركة في 51 زيارات ميدانية

- المشاركة في 14 ندوات وفعاليات