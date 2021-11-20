زيارة رسمية لسلطان عُمان إلى قطر

وقال التلفزيون العماني الرسمي عبر "تويتر": "السلطان هيثم بن طارق يتوجّه بعد غد الاثنين إلى دولة قطر الشقيقة في زيارة دولة تلبية للدعوة الكريمة من أخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر".
وأوضح التلفزيون أن الزيارة ستتناول أوجه التعاون المختلفة بين البلدين، والفرص الممكنة لتعزيزها، وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك تحقيقا للغايات المرتجاة للبلدين وتطلعاتهما، ووصولا لنتائج مثمرة تخدم مصالحهما المشتركة، وتكفل لأبنائهما مزيدا من النماء والرخاء والاستقرار في الحاضر والمستقبل".
وتعد هذه الزيارة الخارجية الثانية للسلطان هيثم بن طارق، بعد زيارته للسعودية في يوليو الماضي، وذلك منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد في 11 يناير 2020، خلفا للسلطان الراحل قابوس بن سعيد.
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