أوستن: قادرون على نشر “قوة ساحقة” في الشرق الأوسط

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 نوفمبر 2021 07:09 مساءً - منذ دقيقتين

حذَّر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، اليوم السبت، من أنّ بلاده قادرةٌ على نشر “قوة ساحقة” في الشرق الأوسط، مؤكداً أنّها “ستنظر في كل الخيارات الضرورية” في حال فشل الدبلوماسية في وقف البرنامج النووي الإيراني.

وقال أوستن إنّ “التزام الولايات المتحدة الأمن في الشرق الأوسط قوي ومؤكد”، وأضاف: “ما زلنا ملتزمين نتيجة دبلوماسية للقضية النووية. لكن إذا لم تكن إيران مستعدة للمشاركة بشكل جدي، فسننظر في كل الخيارات الضرورية للحفاظ على أمن الولايات المتحدة”.

جاءت تصريحات أوستن هذه في العاصمة البحرينية المنامة، ردّاً على أسئلةٍ خلال مؤتمر “حوار المنامة”، حول استعداد واشنطن للجوء إلى خيارٍ عسكريٍّ في المنطقة، إذا لزم الأمر.

ونفى أوستن في الوقت نفسه معلوماتٍ تُفيد بأنَّ الولايات المتحدة أصبحت مترددة في استخدام القوة.