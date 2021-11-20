زاخاروفا: هناك تطورات إيجابية في العلاقة مع الولايات المتحدة

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 نوفمبر 2021 07:09 مساءً - منذ 3 ساعات

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن هناك العديد من الصعوبات في العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا، لكن عملية المفاوضات مستمرة وهناك جوانب إيجابية.

وأضافت: “طبعا لا تزال لدينا مسألة التأشيرات الكبيرة، هذه ليست حتى مسألة بل مشكلة أثارها شركاؤنا الأمريكيون، والكثير من القضايا الأخرى لا تزال دون حل. لكن المفاوضات جارية، حول قضية الاستقرار الاستراتيجي. وهذا أيضا مثال مهم جدا”.

ومن بين الإنجازات، ذكرت زاخاروفا مشروع القرار الروسي- الأمريكي ضد استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية، والذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووفقا لزاخاروفا، لم يكن أحد قبل شهرين يصدق أن موسكو وواشنطن ستقدمان بشكل مشترك للمجتمع الدولي مثل هذه الوثيقة.

وقالت زاخاروفا، إن ذلك حدث رغم أن واشنطن كانت باستمرار تتهم الجانب الروسي بتنفيذ هجمات سيبرانية، والاستخدام المتعمد للهاكرز.