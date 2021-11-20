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اندلاع حريق قرب ميدان الأوبرا بوسط العاصمة الفرنسية باريس

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20 نوفمبر , 2021

اندلاع حريق قرب ميدان الأوبرا بوسط العاصمة الفرنسية باريس

باريس: شب حريق ضخم في بناية بالقرب من ميدان الأوبرا (بلاس دي أوبيرا) بوسط العاصمة الفرنسية باريس اليوم السبت مما أدى إلى تصاعد سحب من الدخان.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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