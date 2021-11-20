محتجون في تطاوين التونسية يهددون بتعطيل إنتاج النفط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

نفذ عدد من المحتجين بمنطقة ”الكامور“ النفطية التابعة لمحافظة تطاوين بأقصى الجنوب التونسي، تحركا احتجاجيا اليوم السبت وقطعوا الطرق احتجاجا على ما وصفوه بـ“مماطلة الحكومة“، مهددين بإيقاف ضخ النفط.



وأغلق عدد من شباب ”الكامور“ الطريق الرابط بين محافظتي تطاوين ومدنين، إضافة إلى عدد من الطرق داخل مدينة تطاوين، وطالبوا بتنفيذ كافة بنود اتفاقية تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 التي تم توقيعها بين الحكومة التونسية وممثلين عن شباب ”الكامور“.

وأكد ممثلو تنسيقية شباب ”الكامور“ الدخول بداية من اليوم في حركات تصعيدية من بينها إيقاف ضخ النفط، وتنفيذ اعتصامات مفتوحة في شوارع تطاوين.