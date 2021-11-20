شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير خارجية البحرين: على لبنان إثبات أن حزب الله يمكنه تغيير سلوكه‎‎ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

قال وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني اليوم السبت إن على لبنان إثبات أن جماعة حزب الله المتحالفة مع إيران يمكنها ”تغيير سلوكها“ لرأب الصدع مع دول الخليج العربية.



ويواجه لبنان أسوأ أزمة دبلوماسية مع دول الخليج جراء تصريحات أدلى بها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي انتقد فيها التدخل الذي تقوده السعودية في اليمن .

ودفعت هذه التصريحات السعودية والبحرين والكويت إلى طرد سفراء لبنان لديها واستدعاء سفرائها لديه. وبسبب القلق من تزايد نفوذ حزب الله، حجبت دول الخليج، المانح التقليدي للمساعدات إلى لبنان، دعمها لهذا البلد الذي يعاني من أزمة اقتصادية عميقة.