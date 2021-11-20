شكرا لقرائتكم خبر عن 30 ألف شخص يحتجون على تدابير كورونا في فيينا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت تقديرات الشرطة المحدثة بأن نحو 30 ألف شخص نزلوا إلى شوارع فيينا في التظاهرات المناوئة لتدابير جديدة لمكافحة جائحة فيروس كورونا في النمسا اليوم السبت.

وتسببت المظاهرات في عرقلة حركة المرور في وسط فيينا عصر اليوم السبت ، وجرى القبض على العديد من الأشخاص. وأشارت وسائل الإعلام إلى أن العديد من المشاركين القوا الزجاجات على رجال الشرطة. وقال متحدث باسم الشرطة "المناخ محتدم".

وأعلنت الحكومة النمساوية إغلاقا في مختلف أنحاء البلاد اعتبارا من بعد غد الاثنين بسبب الموجة الرابعة الكبيرة للجائحة، ومن المنتظر أن ينتهي هذا الإغلاق بالنسبة للملقحين والمتعافين في الثالث عشر من ديسمبر المقبل. أما الإغلاق فهو قائم لأجل غير مسمى لغير الملقحين.

وسوف تكون النمسا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تدخل التطعيم الإلزامي ضد فيروس كورونا في فبراير 2022.