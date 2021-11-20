شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب.. تفكيك شبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكنت سلطات الأمن المغربية بمدينة الدار البيضاء اليوم، من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة، واجهضت عملية للهجرة في احد شواطئ المدينة.

وأوضح بيان للمديرية العامة للأمن الوطني أن التدخلات الأمنية المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن توقيف ثلاثة عشر شخصا، من بينهم المشتبه فيهم المتورطين في تنظيم هذه العملية والوساطة فيها، بالإضافة إلى المرشحين للهجرة غير المشروعة الذين قدموا مبالغ مالية مقابل الاستفادة من خدمات هذه الشبكة الإجرامية.

وأشار البيان إلى أنه تم حجز قارب مطاطي وسترات للنجاة واسلحة بيضاء، إضافة إلى حاويات للمحروقات، ومبالغ مالية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وأضاف البيان أن البحث جاري حاليا للكشف عن جميع المتورطين في هذه الشبكة، وكذا رصد امتداداتها وارتباطاتها المحتملة سواء داخل المغرب أو خارجه، بهدف مكافحة شبكات التهجير السري والاتجار بالبشر.