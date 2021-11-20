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كورونا بالأرقام.. ضحايا الفايروس حول العالم

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بغداد - ياسين صفوان - ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم السبت، أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفع إلى 256 مليونا و725 ألفا و697 حالة.
وأفادت الجامعة - حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم السبت - بارتفاع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم إلى 5 ملايين و140 ألفا و914 حالة.

وأوضحت الجامعة أن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا في العالم والتي بلغت 47 مليونا و660 ألفا و379 حالة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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