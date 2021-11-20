كورونا بالأرقام.. ضحايا الفايروس حول العالم

وأفادت الجامعة - حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم السبت - بارتفاع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم إلى 5 ملايين و140 ألفا و914 حالة.

وأوضحت الجامعة أن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا في العالم والتي بلغت 47 مليونا و660 ألفا و379 حالة.