انت الان تتابع خبر العراق في صدارة المستوردين من إيران والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مصلحة الجمارك الايرانية، السبت، تسجيل الحجم التجاري مع دول الجوار 61.464 مليون طن بقيمة 28.3 مليار دولار في الشهور السبعة الاولى من السنة المالية الحالية، تصدر فيها العراق الدول المستوردة.

