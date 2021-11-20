شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عقيلة صالح يقدم أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة الليبية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قدم رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم السبت، أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة الليبية في مفوضية الانتخابات بمدينة بنغازي.



وقال صالح في كلمة له عقب تقديمه أوراق ترشحه “ أهنيء الشعب الليبي العظيم على مشاركته بفاعلية في استلام بطاقات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، فهي المخرج الوحيد لبلادنا من ازماتها“، داعياً المجتمع الدولي الى الإشراف على هذه الانتخابات حتى يطمئن من هم في الداخل والخارج على نزاهتها.