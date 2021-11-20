الدبيبة: قانون الانتخابات الليبية تم تفصيله على مقاس أشخاص بعينهم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

هاجم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، قانون الانتخابات، معتبرا أنه فصل على مقاس أشخاص بعينهم، دون ذكر أسماء أولئك الأشخاص.

وقال الدبيبة في كلمة له أثناء زيارته إلى مدينة زوارة، التقى فيها بمكونات قومية الأمازيغ، إن ”قانون الانتخابات المقبلة تم تفصيله على مقاس أشخاص بعينهم؛ لكي يحرم المواطنين من حق تقرير مصيرهم، وإن التضارب في القانون الانتخابي وتفسيره يزيد من معاناة المواطنين وحرمانهم من مستقبل أفضل ومريح، فهو لا يضمن مصالح الليبيين بل يضمن مصالح أطراف داخلية وخارجية لاستمرار معاناة الليبيين“.