شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هو هدف أردوغان من التقارب مع إسرائيل؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

قال موقع ”المونيتور“ الأمريكي إن هدف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من الاتصالات الأخيرة وتصريحاته الإيجابية بشأن تل أبيب وسط أزمة الزوجين الإسرائيليين في تركيا قد تكون أبعد من عودة العلاقات بين البلدين لتشمل تحسين العلاقة مع واشنطن.



وأشار الموقع في تقرير نشره يوم الجمعة إلى أن إسحاق هرتسوغ تلقى نهاية الأسبوع الماضي بعد فترة وجيزة من أدائه اليمين الدستورية كرئيس لإسرائيل مكالمة هاتفية مفاجئة من أردوغان الذي انتقد تل أبيب بشكل مستمر في السنوات الأخيرة.

وذكر الموقع، أن أردوغان أظهر خلال المكالمة مع هرتسوغ والتي استمرت نحو 45 دقيقة ووصفت بأنها ودية ”الدفء والتفاؤل“، وتحدث عن ضرورة إعادة سفيري البلدين ورفع مستوى التعاون بين البلدين.