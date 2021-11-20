شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقرير عبري: إيران جندت الجاسوس في منزل غانتس منذ عام 2015 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف موقع ”ديبكا“ العسكري والاستخباراتي العبري اليوم السبت أن الجاسوس الذي عمل في منزل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس وألقي القبض عليه الأسبوع الجاري تم تجنيده من قبل إيران عام 2015.



وأشار الموقع في تقرير له إلى أن أمري غورين جوروشوفسكي (37 عامًا) كان يعمل كعامل تنظيف في منزل رئيس الأركان السابق غانتس الذي كان قد دخل لتوه مجال السياسة كزعيم لحزب أزرق أبيض المعارض، عندما تسلل قراصنة مدعومون من إيران إلى هاتفه المحمول.