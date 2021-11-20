هل يبني عون قصرا على أرض متنازع عليها؟

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وفيما أكدت بعض المصادر الخبر، نفى مكتب رئاسة الجمهورية اللبناني ذلك وقال «في إطار سلسلة الأكاذيب والأخبار الملفقة والروايات المختلقة التي دأب جريدة (الشرق) على نشرها يوميا على صفحاتها، دست في صدر صفحتها الأولى أكذوبة جديدة مفادها بأن الرئيس عون يبني قصرا في منطقة الرابية على أرض متنازع عليها، وسط تكتم شديد وفي ظل طوق أمني محكم».
وأضاف «إن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، ودحضا لهذه الأكذوبة الجديدة، يوضح بأن بناء منزل خاص برئيس الجمهورية بدأ في عام 2014 وانتهى في منتصف عام 2016، أي قبل انتخاب العماد ميشال عون رئيسا، ولم ينتقل إليه بعد. ولا حاجة بالتالي إلى التكتم؛ لأن البناء فوق الأرض وليس تحتها.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.