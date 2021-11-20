هل يبني عون قصرا على أرض متنازع عليها؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت صحيفة «الشرق» اللبنانية في عددها الصادر أمس، أن الرئيس ميشيل عون يبني قصرا على أحدث طراز بمنطقة الرابية على جبل لبنان المتنازع على ملكيتها، وسط تكتم شديد، وفي ظل إجراءات أمنية مشددة.

وفيما أكدت بعض المصادر الخبر، نفى مكتب رئاسة الجمهورية اللبناني ذلك وقال «في إطار سلسلة الأكاذيب والأخبار الملفقة والروايات المختلقة التي دأب جريدة (الشرق) على نشرها يوميا على صفحاتها، دست في صدر صفحتها الأولى أكذوبة جديدة مفادها بأن الرئيس عون يبني قصرا في منطقة الرابية على أرض متنازع عليها، وسط تكتم شديد وفي ظل طوق أمني محكم».

وأضاف «إن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، ودحضا لهذه الأكذوبة الجديدة، يوضح بأن بناء منزل خاص برئيس الجمهورية بدأ في عام 2014 وانتهى في منتصف عام 2016، أي قبل انتخاب العماد ميشال عون رئيسا، ولم ينتقل إليه بعد. ولا حاجة بالتالي إلى التكتم؛ لأن البناء فوق الأرض وليس تحتها.