احتجاجات في أصفهان واتهامات لخامنئي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كثف آلاف الأهالي المزارعين احتجاجاتهم في مدينة أصفهان وسط إيران مساء أمس، وهم يرددون صيحات الرفض والاستهجان عند سماعهم اسم المرشد الإيراني علي خامنئي. وذكر موقع «إيران إينترنشنال» أن التقارير الواردة من أصفهان أفادت بأنه تزامنا مع التجمعات الاحتجاجية للأهالي والمزارعين، تم قطع الإنترنت في مكان التجمع، وشهدت الشبكة خللا في مناطق أخرى، حيث تظاهرت أعداد غفيرة من مواطني أصفهان إلى جانب المزارعين لليوم الـ12 بسبب عدم تخصيص حصص المياه لنهر زاينده رود.



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