17 قتيلا ومصابا بانفجار في الصومال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت السلطات الصومالية أمس، مقتل 5 مدنيين وإصابة 12 آخرين بانفجار عبوة ناسفة زرعتها حركة الشباب الإرهابية في سوق ببلدة بردال بمنطقة باي إحدى المحافظات الجنوبية. وذكر «راديو مقديشو» الحكومي أن رجال الأمن قاموا بتمشيط المنطقة وفتحوا تحقيقا في العملية الإرهابية.



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