شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة سها السعيد: التنسيقية تدعم كل التشريعات المقدمة من التعليم لتحسين التعليم الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة سها السعيد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم للغاية بدعم المرأة والحرف وهذا من حُسن حظ طالبات التعليم الفني.

وأضافت أن نواب التنسيقية يقدمون كل الدعم للتعليم الفني وتغيير الصورة الذهنية عن المدارس الفنية وحان وقت أن تكون نهضة مصر من خلال التعليم الفني.

وأكدت أن تنسيقية شباب الأحزاب سوف تدعم كل التشريعات والسياسات التي تقدمها وزارة التعلين للبرلمان.

وقالت مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، إن مدارس التعليم الفنى تعمل على تخريج طالبات زى الورد"، موضحة أنها سعيدة بالاحتفال ببرنامج هى تقود للعام الثانى وهناك تعاون كبير مع المجلس القومى للمرأة وسعيد بالشراكة مع القطاع الخاص، كما وجهت طلبا للقطاع الخاص: الجنيه اللى هيكون فى دعم طالبة مهم لأنها تضع الطالبة على الطريق الصحيح، كما وجهت الشكر للقائمين على برنامج هى تقود.

ويشارك في حضور المسابقة، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، النائبة سها السعيد عضوة مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

كما يشارك وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب أحمد فتحي عضو مجلس النواب والمدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة.

وبرنامج "هي تقود"، الأول من نوعه في مصر، حيث يدعم طالبات التعليم الفني من خلال تطوير مهاراتهن وأفكارهن وتحويلها لمصادر دخل ثابتة، عن طريق تدريبات حديثة مصممة لتنمية مهاراتهن الشخصية والعملية وتكوين حلقة وصل بين الطالبات والقطاعين الحكومي والخاص والإعلام، ودعم وتسليط الضوء على مشرعاتهن.

من جانبها وجهت النائبة دينا عبد الكريم عضو مجلس النواب الشكر لفتيات هى تقود" خلال تقديمها حفل المسابقة النهاية لمسابقة هى تقود"