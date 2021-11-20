أزمة طاحنة.. طلب إحاطة لوقف تصدير الأسمدة فورا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تقدم النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن الأزمة الطاحنة في ملف نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها غير المبرر.

وأرجع رمزي، في طلبه، هذه الأزمة إلى اتجاه عدد من شركات الأسمدة التابعة للحكومة إلى التصدير، متسائلاً عن كيفية سماح الحكومة بتصدير الأسمدة وهناك أزمة داخلية، والمزارع المصري يعاني معاناة كبيرة من أجل الحصول على شيكارة سماد واحدة؛ مما يهدد المحاصيل الزراعية بالضياع.

وطالب النائب الحكومةَ بفتح هذا الملف من مختلف جوانبه، متسائلًا: هل لدى الحكومة علم بأن هناك أزمة أسمدة؟ وهل الإنتاج الحالي من الأسمدة يكفي السوق المحلية؟ وهل هناك عمليات تخزين واحتكار تتم داخل سوق الأسمدة لرفع أسعارها؟ ولماذا تقف الحكومة صامتة أمام هذه الأزمة التي لاتهم المزارع المصري فقط؛ ولكنها تهم وتمس الملايين من المصريين من المنتجين والمستهلكين كما أنها تهم الاقتصاد المصري.

‫وطالب رمزي بالوقف الفوري لتصدير الأسمدة من خلال اتخاذ الإجراءات العاجلة من الحكومة للوقف الفوري لعمليات تصدير الأسمدة؛ خصوصًا أن الإنتاج المحلي لا يكفي الاستهلاك؛ وهذا يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار المحاصيل الزراعية، خصوصًا مع موجة الغلاء في الأسعار على المستوى العالمي، مشيراً إلى أن ذلك سوف يؤدي إلى خفض القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية وتهديد الأمن الغذائي.

وقال النائب إن هناك أحد المسؤولين يتباهى بارتفاع صادرات مصر من الأسمدة خلال الأشهر الستة الماضية تزامناً مع الزيادة الكبيرة في الأسعار العالمية والتي تضاعفت لنحو 3 مرات، نتيجة زياد الطلب وارتفاع سعر الغاز بشكل كبير في أوروبا.

وطالب رمزي الحكومة بسرعة التدخل بخطوات وإجراءات وقرارات تنفيذية واضحة وحاسمة لحل هذه الأزمة؛ خصوصاً أن الواقع يؤكد أن حجم إنتاج شركات الأسمدة يتعدى الاستهلاك في القطاع الزراعي؛ ولكن عمليات التصدير أدت إلى نقص الأزمة، محذراً الحكومة من التراخي في حل هذه الأزمة؛ لأن ذلك الأمر سيؤدي إلى إحداث أضرار كبيرة لمختلف المحاصيل الزراعية خلال موسم الشتاء الحالي.