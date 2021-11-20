بعد الإسكندرية.. محافظة أخرى تعلن تعطيل الدراسة غدًا بالمدارس

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - الخليج 365:

قرر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، تعطيل الدراسة بالمدارس غدًا الأحد بسبب الأحوال الجوية.

وأشار المحافظ إلى أن القرار جاء حفاظا علي صحة وسلامة الطلاب.

وكلف محافظ المنوفية، وكيل وزارة التربية والتعليم باتخاذ إجراءات عاجلة لتنفيذ قرار تعطيل الدراسة غدًا بالتنسيق مع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة.

وسبق أن أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تعليق الدراسة غدًا بسبب سوء الأحوال الجوية هناك.

وكانت محافظة المنوفية تعرضت، اليوم السبت، لهطول أمطار غزيرة على بعض المناطق فيها.

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