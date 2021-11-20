بالصور- خسائر بوكالة الخضر.. الأمطار تغرق شوارع العامرية في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر ومحمد البدري:

واصلت موجة الطقس السيئ ضرب أحياء الإسكندرية، مساء اليوم السبت، يصاحبها هطول أمطار رعدية غزيرة ورياح شمالية غربية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وذلك تزامنًا مع نوة المكنسة.

وتسببت الأمطار الغزيرة في غرق شوارع العامرية ومناطق الكيلو 21 بطريق "الإسكندرية– مطروح" الساحلي الدولي، كوبري الثروة السمكية بطريق "الإسكندرية – القاهرة" الصحراوي.

وحولت الأمطار- التي لم تتوقف منذ مساء أمس- وكالة الخضر والفاكهة بمنطقة العامرية إلى برك من المياه والوحل، وأغرقت البضائع، ما تسبب في خسائر للتجار.

ونشرت شركة الصرف الصحي، بدءًا من مساء أمس سيارات شفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع بالشوارع والأماكن الساخنة بالمحافظة، لشفط مياه الأمطار، وضمان استمرار حركة المرور.

وأعلن أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، انتظام حركة الملاحة البحرية ورسو السفن وتداول الحاويات بصورة طبيعية، لوجود ارتفاعات أمواج البحر في المعدلات الطبيعية.