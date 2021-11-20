رسميًّا.. تعطيل الدراسة بالإسكندرية غدًا الأحد بسبب الطقس- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط- محمد إبراهيم:

انتظمت أعمال الشحن والتفريغ على الأرصفة بهيئة ميناء دمياط، اليوم السبت، على الرغم من سوء الأحوال الجوية، وهطول أمطار منذ ساعات الصباح الأولى، على مناطق مختلفة من الإقليم.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة الميناء، في بيان له، أن إجمالي حركة تداول سفن الحاويات والبضائع بلغ 27 سفينة.

وأضاف المركز الإعلامي، أن حركة الصادر من البضائع تضمنت 3175 طن رمل و4 آلاف طن يوريا و18 ألف طن ملح و900 طن داي أمونيوم فوسفات.

وبين أن حركة الوارد شملت 16640 طن قمح و1839 طن خشب زان، و50 طن أبلاكاش و1173 طن عدس.

كما تضمنت الحركة كذلك 1182 طن فول و5220 طن حديد و6800 طن ذرة، و4061 طن سكر و2610 أطنان زيت طعام.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 100368 طًنا، بينما في مخازن القطاع الخاص 71113 طنا.