بالصور.. محافظ الإسكندرية يتفقد أعمال كسح مياه الأمطار الغزيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أجرى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، جولة ميدانية موسعة بنطاق الأحياء، لمتابعة أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار الغزيرة والتعامل مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن استمرار موجة الطقس السييء، وكذلك متابعة سيولة الحركة المرورية بحضور اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، ورؤساء الأحياء.

وأكد المحافظ في تصريح صحفي، استمرار رفع درجة الإستعدادات والطوارئ القصوى،موضحاً أنه يتم المتابعة اللحظية لسوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها المحافظة، واستمرار التنسيق الكامل بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة. مؤكداً أن الأوضاع بمدينة الإسكندرية تسير بشكل جيد رغم كثافة الأمطار الغزيرة.

و شدد الشريف على استمرار المتابعة الميدانية ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار وسيارات شفط المياه والأطقم العاملة عليها ، للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياة بشوارع وميادين المحافظة ، واستمرار كسح تجمعات المياه بالأماكن المتضررة وتكثيف أعمال متابعة جميع محطات الرفع والصرف والتأكد من عملها بكامل طاقتها.

من جانبه أكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع درجات الاستعدادات بالتنسيق مع رؤساء الأحياء وجميع الجهات الخدمية. وأشار إلى انتشار سيارات شفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة وخاصة بالأماكن الساخنة بالمحافظة منذ وصول التحذيرات بسوء الأحوال الجوية ولحين الانتهاء منها.

وأضاف أنه يتم التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس، فيما تجرى متابعة تفريغ بيارات محطات الرفع ومناسيب المصارف على مدار الساعة.

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة بجميع المدارس غدا الأحد، بسبب حالة الطقس السيئ التي تشهدها المحافظة.

وكان المحافظ قرر تعطيل الدراسة غدا الأحد بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بالإسكندرية، وذلك لإتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظاً على سلامة المواطنين.

وتتعرض محافظة الإسكندرية لهطول أمطار غزيرة منذ الساعات الأولى لصباح اليوم السبت، بالتزامن مع نوة المكنسة التي تمتد 4 أيام.