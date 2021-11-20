اخبار العالم

اليوم / العالم يحتفي بالطفولة

0 نشر
0 تبليغ

اسماعيل عبد الحي - يحتفل العالم يوم 20 نوفمبر من كل سنة بيوم الطفل الذي أقرّته الأمم المتحدة في عام 1954.

 

وجرى إختيار 20 نوفمبر بالتحديد لأنه يتزامن مع إعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل، كما أنه تاريخ إعتماد الجمعية العامة إتفاقية حقوق الطفل في عام 1989، حسب موقع المنظمة الدولية على الأنترنات.

 

ويُعدّ هذا اليوم فرصة لتسليط الضوء على أطفال العالم من خلال عقد الإتفاقات والإلتزامات الدولية التي تضمن حقوقهم وتحميهم من التمييز العنصري والعنف والإستغلال وتحسين ظروف عيشهم.

 

كما تعمل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" على رفع مستوى الوعي بما يخص الأطفال في كافة أنحاء العالم ومزيد الاهتمام بقضاياهم.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

قد تقرأ أيضا