اليوم / العالم يحتفي بالطفولة

اسماعيل عبد الحي - يحتفل العالم يوم 20 نوفمبر من كل سنة بيوم الطفل الذي أقرّته الأمم المتحدة في عام 1954.

وجرى إختيار 20 نوفمبر بالتحديد لأنه يتزامن مع إعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل، كما أنه تاريخ إعتماد الجمعية العامة إتفاقية حقوق الطفل في عام 1989، حسب موقع المنظمة الدولية على الأنترنات.

ويُعدّ هذا اليوم فرصة لتسليط الضوء على أطفال العالم من خلال عقد الإتفاقات والإلتزامات الدولية التي تضمن حقوقهم وتحميهم من التمييز العنصري والعنف والإستغلال وتحسين ظروف عيشهم.

كما تعمل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" على رفع مستوى الوعي بما يخص الأطفال في كافة أنحاء العالم ومزيد الاهتمام بقضاياهم.