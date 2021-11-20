مقتل 5 عناصر من تنظيم "داعش" بضربة جوية

اسماعيل عبد الحي - أعلنت السلطات الأمنية العراقية، اليوم الخميس، مقتل 5 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي بضربة جوية في محافظة ديالى شمال شرق العاصمة بغداد، فيما رد التنظيم بهجومين أسفر أحدهما عن إصابة جنديين عراقيين.

وأكدت وزارة الدفاع العراقية، في بيان لها، أن "طيران الجيش تمكن من قتل 5 إرهابيين ينتمون لـ"داعش" في محافظة ديالى"، مبينة أن "أحد الإرهابيين كان يحمل سلاحاً قناصا". وأوضحت أن "العملية تمت أثناء تنفيذ واجب استطلاع وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات ديالى".

المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، أعلن القبض على 7 عناصر من التنظيم في ثلاث محافظات. وقال رسول، في بيان، إن "قوة من جهاز مكافحة الإرهاب تمكنت من القبض على 5 إرهابيين في بلدات مختلفة من محافظة الأنبار، كما تم القبض على إرهابيين اثنين في محافظتي كركوك ونينوى".

مقابل ذلك، شنّ عناصر من التنظيم الإرهابي هجوما على قوات الجيش العراقي في المحافظة، أسفرا عن إصابة جنديين.

ونقلت محطات إخبارية عراقية محلية عن مصادر أمنية أن "عناصر من التنظيم هاجموا بأسلحة قناصة حاجزا للجيش العراقي في بلدة جلولاء، شمال شرقي ديالى، ما أسفر عن إصابة جنديين إصابات خطيرة، نقلا على إثرها إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج".