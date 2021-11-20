الدبيبة تعليقا على الانتخابات: لا دستور فيها!

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 نوفمبر 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

اعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة أن “العزل السياسي” يستهدف مكونات المجتمع، محذرا من وجود “تآمر الطبقات السياسية” على قرار الشعب الليبي.

وقال الدبيبة في تصريحات أدلى بها خلال زيارة تفقدية إلى مدينة زوارة غربي البلاد رفقة نائبه رمضان بوجناح وعدد من المسؤولين، إن قانون الانتخابات القادمة “تم تفصيله على أشخاص بعينهم لكي يحرم المواطنين من حق تقرير مصيرهم”.

وأضاف: “لا يمكن أن نسمح بالعبث بمصير الشعب وأنتم من تقررون مصير هذا البلد ولا بد من اتحادكم”.

وقال: “ندخل على انتخابات لا دستور فيها”، معتبرا أن “العزل السياسي يستهدف مكونات المجتمع”، وأضاف: “أدرك تآمر الطبقات السياسية التي تريد السيطرة على ثروات الليبيين وأفكارهم”.

وشدد على أن من حق الأمازيغ أن “يطالبوا بدستور يكفل لهم كل الحقوق”، وأضاف: “أصدرت تعليماتي لمصلحة الأحوال المدنية للسماح لكم بتسجيل الأسماء الأمازيغية طالما لا تخالف الشريعة الإسلامية”.

وأمس الجمعة تظاهر مئات الليبيين في العاصمة طرابلس ومصراتة تنديدا بترشح سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الراحل معمر القذافي، والمشير خليفة حفتر للانتخابات الرئاسية.