شكرا لقرائتكم خبر عن "الحجرف" و"أبو الغيط" يبحثان عدداً من القضايا العربية والإقليمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عدداً من القضايا والموضوعات العربية والإقليمية والتنسيق المشترك، وذلك خلال لقاءهما اليوم، بالعاصمة البحرينية المنامة على هامش مشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون في النسخة 17 لحوار المنامة والمنعقد خلال الفترة من 19 - 21 نوفمبر الجاري.

وجرى خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة التنسيق بكل ما من شأنه تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه العالم العربي والحد من التدخل في شؤون الدول العربية، كما تم تناول مجمل التطورات العربية والتحديات التي تواجه المنطقة على جميع الأصعدة، خاصة في ضوء التغيرات العالمية التي تستلزم تكثيفاً للتعاون والتنسيق على المستوى العربي.