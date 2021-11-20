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مدرب برشلونة الجديد يعلن قائمته الأولى

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-11-20 | 13:54

مدرب برشلونة الجديد يعلن قائمته الأولى

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أعلن تشافي هيرنانديز المدرب الجديد لبرشلونة، قائمة فريقه لمباراة إسبانيول المقرر لها، مساء اليوم السبت، على أرض ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة 14 من لكرة القدم.
وقال برشلونة، في بيان طبي، إن الرباعي جيرارد بيكيه وإريك غارسيا ونيكو غونزاليس وسيرجي روبيرتو حصلوا على التصريح الطبي للمشاركة في المباريات.

وستكون هذه مباراة تشافي الأولى مع البارسا، بعد أن وقع عقدا مع النادي الكتالوني حتى صيف 2024.


وجاءت قائمة برشلونة لمباراة إسبانيول، كالآتي:

أندريه تير شتيغن - جيرارد بيكيه - رونالد أراوخو - سيرجيو بوسكيتس - ريكي بويج - ممفيس ديباي - يوسف دمير - نيتو - فيليب كوتينيو - كليمنت لينجليت - لوك دي يونغ - جوردي ألبا - سيرجي روبيرتو - فرينكي دي يونغ - أوسكار مينجويزا - صامويل أومتيتي - إريك غارسيا - إيناكي بينا - نيكو غونزاليس - جافي - بالدي - عبد الصمد الزلزولي - إلياس أخوماش.

ويعود تشافي إلى برشلونة بعد 6 سنوات منذ خوض مباراته الأخيرة مع الفريق عندما فاز على يوفنتوس في نهائي 2015 وهو اللقب الأخير للنادي بالمسابقة.


وسيكمل تشافي الموسم الحالي إلى جانب موسمين إضافيين.

ويحتل برشلونة المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة، متساويا مع منافسه إسبانيول في عدد النقاط.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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