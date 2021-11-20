تفكيك شبكة إجرامية للهجرة السرية بالمغرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت، من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة، وإجهاض عملية للهجرة السرية انطلاقاً من شاطئ "النحلة" بمنطقة عين السبع بالدار البيضاء.



وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني في المغرب أن التدخلات الأمنية المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن توقيف ثلاثة عشر شخصاً، من بينهم المشتبه فيهم المتورطين في تنظيم هذه العملية والوساطة فيها، بالإضافة إلى المرشحين للهجرة غير المشروعة الذين قدموا مبالغ مالية مقابل الاستفادة من خدمات هذه الشبكة الإجرامية، بحسب ما نقله موقع "هسبرس" المغربي الإلكتروني.

وأشار البلاغ إلى أن عمليات التفتيش التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية مكنت من حجز معدات لوجيستيكية، عبارة عن سيارة وقارب مطاطي و10 سترات للنجاة و13 حاوية تضم 390 لتراً من المحروقات، وأسلحة بيضاء، ومضخات هوائية، فضلاً عن مواد غذائية وأكياس تضم ملابس شخصية للمرشحين، ومبالغ مالية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وأضاف البلاغ أنه تم إخضاع منظمي هذه العملية والمرشحين للهجرة غير المشروعة لإجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية، وكذا رصد امتداداتها وارتباطاتها المحتملة سواء داخل المغرب أو خارجه.