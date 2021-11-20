الهند.. 30 قتيلاً أو مفقوداً في فيضانات تجتاح جنوب البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

لقي 30 شخصاً على الأقل حتفهم أو فقدوا في فيضانات جنوب الهند.



وانتشل عمال الإنقاذ عشرات الجثث بعدما جرفت السيول 3 حافلات في ولاية أندرا براديش الساحلية، الجمعة، وما زال 18 شخصاً على الأقل في عداد المفقودين، حسب الموقع الإخباري "نيوزمينوت".

وقال خبراء إن الظروف المناخية القاسية التي تزداد صعوبة توقعها بجنوب آسيا في السنوات الأخيرة ناتجة عن تغير المناخ وتفاقمت بسبب انحسار الغابات وبناء السدود والتوسع العمراني.

ولقي عشرات حتفهم منذ أكتوبر/تشرين الأول في الهند إثر فيضانات وانهيارات أرضية ناجمة عن هطول أمطار غزيرة.

وأعلن خبراء الأرصاد الجوية عن هطول أمطار غزيرة، السبت، في عدد من مناطق جنوب البلاد.

ولقي 42 شخصاً على الأقل حتفهم في أكتوبر/ تشرين الأول في أمطار غزيرة ضربت ولاية كيرالا.

ومنعت سلطات الولاية، الجمعة، زيارة معبد ساباريمالا، أحد أقدس الأضرحة الهندوسية، بسبب هطول أمطار غزيرة.