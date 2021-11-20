الدبيبة: انتخابات ليبيا "مُفصّلة" على مقاس أشخاص بعينهم

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبدالحميد الدبيبة، االسبت، إن الليبيين مقبلون على انتخابات "لا دستور فيها"، محذراً من خطورة ما وصفه بـ"تآمر طبقات سياسية تريد أن تتحكم في سيادة الليبيين وثرواتهم".

وأضاف الدبيبة في كلمة ألقاها بمدينة زوارة الواقعة غرب طرابلس: "الشعب الليبي هو من يقرر ويوقف العبث الذي يحدث في البلاد"، مؤكداً أنه "لا يمكن أن نسمح لهم بالعبث بمصير الشعب الليبي".

وأشار إلى أن "الانتخابات القادمة تم تفصيلها سياسياً على مقاس أشخاص بعينهم، بحيث يحرم الليبيون من حق تقرير مصيرهم".

وحذر الليبيون: "لا تلتفتوا إلى المجتمع الدولي، رأيكم هو (الأهم) أولاً وأخيراً. وأنتم من تقررون مصير هذا البلد".

وتابع: "يجب علينا أن نتحد لوقف المتشرذمين الذين يريدون تفكيك البلاد". كما أكد أنه "لن تكون هناك فوضى في ليبيا مجددًا.. وأي عرقلة لمسار تصحيح المسار نحو إجراء العملية الانتخابية سيكلفنا الكثير".

وشدد الدبيبة على أنه يريد دولة القانون، وأن يكون القانون "مصدرًا لاستقرارها وليس مصدراً للحروب، مضيفًا: "أما أن يتحول القانون أداة للاستغلال السياسي، فهذا أمر خطير جدا".

كما أكد رئيس الحكومة أن "القضاء الليبي نزيه ولن يسمح بالعبث التشريعي والقانوني، وسيكون في موعده.. والمفوضية حتماً لن تكون طرفًا سياسيًا".