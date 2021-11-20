حفلة تعذيب استمرت 10 دقائق.. تفاصيل مقتل طفل بيد والده في المرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

على مدار الـ6 أشهر الأخيرة، اعتاد جيران والدي "بدر ومحمد" على سماع صرخات الطفلين باستمرار، لكن استمرار بكاء "بدر" بشدة لمدة 10 دقائق كشفت عن جريمة ارتكبها الأب لتُفكك الأسرة الصغيرة بالمرج.

صباح الأحد الماضي، غادرت الأم إلى عملها بأحد مصانع الملابس لتُساهم في مصروفات البيت مع الأب (سائق). ظل الأب في المنزل حتى عاد الطفلين من المدرسة، ضاق صدره بهما وبكثرة بكائهما، فبدأ وصلة تعذيب معتادة في غياب الأم.

وثَّق الأب يدي طفله بدر 11 سنة، بقطعة قماش ثم انهال عليه ضربًا وصفعًا حتى وصلت صرخات استغاثته إلى الجيران، لم يتدخلوا لاعتيادهم على ذلك.

لفظ الطفل أنفاسه الأخيرة بين يدي والده جراء الضرب العنيف، ما سبب له سحجات وكدمات متفرقة في أنحاء جسده أودت بحياته، بحسب التحقيقات.

في ذاك الوقت، استدعى الأب طبيبًا للكشف الطبي على نجله "ٌقاطع النفس"، فأخبره الطبيب بوفاته ثم أبلغ قسم شرطة المرج بالحادث، فيما أبلغ الجيران الأم بما حدث فهرولت إلى منزلها علها تنقذ فلذة كبدها.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، حيث عثرت على الطفل مسجى على ظهره وبه إصابات مختلفة، وألقت القبض على الأب "أ. ح" الذي اعترف بارتكاب الواقعة، وأحالته للنيابة للتحقيق.

وأمام النيابة، نفى الأب قصده قتل طفله، قائلًا: "كنت بأدبه" مدعيًا أن نجله سرق أمواله وأصحاب المحلات القريبة، لكن الجيران وأصحاب المحلات نفوا في أقوالهم ما ادعاه الأب "الطفل كويس وعمره ما سرق حاجة مننا".

وبعد دفن الطفل المجني عليه، أمرت النيابة بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، فيما غادرت الأم التي يسكنها الحزن والألم برفقة ابنها الأصغر "محمد" إلى الى منزل عائلتها في الشرقية.

وقرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، تجديد حبس المتهم 15 يومًا، على ذمة التحقيقات بتهمة قتل نجله.