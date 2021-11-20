بهدف السرقة.. ضبط عاطلين لقيامها بقتل سائق توكتوك في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات العثور على جثة بأحد المصارف الفرعية بمنطقة المرج بالقاهرة.

تلقي قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة بمصرف فرعى بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص عُثر على جثة (سائق مركبة "توك توك"، مقيم بمنطقة الخصوص بمحافظة القليوبية) وبها عدة طعنات بأماكن مختلفة.

علي الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطلين ، مقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة)، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد سرقة مركبة "التوك توك" قيادته، وتم بإرشادهما ضبط (السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة ومركبة "التوك توك" المستولى عليها).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.