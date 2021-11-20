بالصور.. محافظ أسوان يتفقد أثار السيول ويوجه بإزالة تراكمات القمامة

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان- إيهاب عمران:

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين، بالإسراع في إزالة أثار وتداعيات السيول التي تعرضت لها المحافظة، ورفع تراكمات القمامة والمخلفات من الشوارع الرئيسية والداخلية، ووسط الأحياء والمناطق السكنية.

وكلف محافظ أسوان رؤساء المدن، بالمرور الميداني لمتابعة الجهود المبذولة بمختلف المناطق والطرق والشوارع والمحاور لتلافى أي ملاحظات مع سرعة العمل العمل على تحويل حى السلام الذي يقع في نطاقه العمارات السكنية المخصصة لإقامة وتسكين الأسر المتضررة من تداعيات السيول إلى منطقة جاذبة للتنمية المستدامة، ومجتمع عمراني متكامل الخدمات والمرافق، وتفعيل مجمع الخدمات ليضم مخبز للعيش البلدي ومنافذ لبيع السلع الغذائية والأساسية والاستهلاكية داخل 8 محلات تجارية مع حضانة للأطفال، ومعرض للكتاب، ومكتب بريد ومسجد ووحدة صحية، بالإضافة إلى استكمال وتجهيز باقي الوحدات السكنية لاستقبال أي أعداد من الأسر المتضررة.