الداخلية: ضبط 6 هاربين من أحكام قضائية في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط عدد (6) محكوم عليهم هاربين

وأسفرت الحملة عن ضبط (عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة) محكوم عليه بالإعدام في قضية "قتل عمد"، وضبط (عاطلان، مقيمان بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة) محكوم عليهما بالسجن المؤبد في قضيتي "مخدرات"، وضبط (عاطل ، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة) محكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية "خطف"، وضبط (عاطل ، مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة) محكوم عليه بالسجن المؤبد في قضية "مخدرات"، وضبط (عاطل، مقيم بمحافظة أسيوط) محكوم عليه بالسجن المؤبد في قضية "سرقة بالإكراه" .

بمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ضبط المحكوم عليهم الهاربين.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.