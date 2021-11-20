ارتفاع طفيف في سعر الذهب اليوم السبت بمنتصف التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر الذهب اليوم السبت بقيمة طفيفة بلغت جنيه خلال تعاملات منتصف اليوم مقارنة بتعاملات الصباح.

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر الذهب اليوم شهد ارتفاعا طفيفا بمنتصف التعاملات.

وكانت أسعار الذهب العالمية، أنهت تعاملات الأسبوع على تراجع بعد أن شهد خلال الأسبوع ارتفاعات صعدت بالأوقية فوق 1650 دولارًا.

أسعار الذهب اليوم

سجل سعر الجرام عيار 14 نحو 540 جنيهًا.

سجل الجرام عيار 18 نحو 694 جنيهًا.

وسجل سعر الجرام عيار 21 نحو 809 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6472 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، وفقا لما يطلق عليه تجار الصاغة، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

تراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.71% في نهاية تعاملات أمس، آخر جلسات الأسبوع.

ووفقا لبيانات وكالة بلومبرج تراجع سعر الأوقية إلى 1845.7 دولار.

واليوم وغد عطلة رسمية في البورصة العالمية.

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