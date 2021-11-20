الخارجيّة الأمريكيّة : نتخوّف من أن يصبح متورّط في جرائم ضدّ الإنسانيّة رئيسًا لليبيا

اسماعيل عبد الحي - قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها "تشارك الكثير من الليبيين مخاوفهم من أن يصبح مرشح متورط في جرائم ضد الإنسانية رئيسا لهم".

ورأت الخارجية أن "نجاح عملية الإنتقال السياسي تتطلب محاسبة مرتكبي إنتهاكات حقوق الإنسان وضمان حرية التعبير والتجمع السلمي".

وقالت "إن واشنطن لا تتخذ موقفا من الأفراد المرشحين في الانتخابات الليبية"، لافتة في الوقت نفسه إلى أن "الليبيين سيحددون من سيلعب دورا في مستقبل البلاد".

كما أكدت أن "واشنطن والمجتمع الدولي يواصلون دعم الزخم الليبي لإجراء إنتخابات تؤدي إلى حكومة منتخبة"، مشددة على أن "إنتخابات 24 ديسمبر في ليبيا ستكون حاسمة للتقدم الديمقراطي والوحدة الوطنية".

وفي تعليق مباشر على ترشح سيف القذافي لرئاسة ليبيا، قال الناطق الإقليمي بإسم وزارة الخارجية الأمريكية، سامويل وربيرغ الإثنين الماضي: "من الصعب تخيل وجوده في أي حكومة ليبية مستقبلية، والأمر سيمثل تحديا أمام المجتمع الدولي".

المصدر: "بوابة الوسط"