بولندا تعلن تسجيل محاولات مهاجرين جديدة لعبور جماعي للحدود ليلا

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 نوفمبر 2021 01:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

قال وزير دفاع بولندا ماريوش بلاشاك، إن قوات بلاده تواصل صد محاولات مجموعات المهاجرين للعبور من أراضي بيلاروس إلى بولندا.

وأضاف الوزير، في تصريح اليوم: “لم تختلف الليلة الماضية عن الأيام والليالي التي سبقتها. تم تسجيل هجمات على الحدود البولندية. والآن يتبنى المهاجرون تكتيكا مختلفا بعض الشيء – تحاول مجموعات أصغر عبور الحدود في العديد من الأماكن المختلفة”.

وزعم الوزير، بأن الجانب البيلاروسي يقوم بتوجيه تصرفات المهاجرين.

وقال الوزير: “يجب أن نستعد لأن هذه المشكلة ستستمر لأشهر. نحن مستعدون لصد الهجمات”.

وتابع الوزير: “بالأمس، جرت على الجزء البولندي – البيلاروسي من الحدود، عدة محاولات لاقتحام واختراق الحدود. وتألفت أكبر مجموعة من حوالي 200 أجنبي، والباقي – عدة عشرات. وكان سلوك الأجانب عدوانيا واستخدموا الحجارة والمفرقعات والغاز المسيل للدموع”، بحسب وكالة “تاس”.