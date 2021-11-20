أفغانستان.. ألمانيا وهولندا تدفعان رواتب الموظفين و”طالبان” ترحب

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 نوفمبر 2021 01:23 مساءً - منذ ساعتين

أعربت حركة “طالبان” عن ترحيبها بمبادرة ألمانيا وهولندا بدفع رواتب جميع الموظفين والموظفات في قطاعي التعليم والصحة.

وعلى حسابه في “تويتر”، قال المتحدث باسم “طالبان”، ذبيح الله مجاهد: “ترحب الإمارة الإسلامية وتقدر مبادرة ألمانيا وهولندا التي تدفع رواتب جميع الموظفين والموظفات في قطاعي التعليم والصحة”، مشيرا إلى أن “الإمارة الإسلامية ستساعد وتتعاون في تسليم الرواتب بطريقة شفافة”.

وأشار ذبيح الله ، إلى أن “الإمارة الإسلامية ستساعد وتتعاون في تسليم الرواتب بطريقة شفافة”.

يشار إلى أن وفدان من ألمانيا وهولندا قد بحثا الأسبوع الماضي مع ممثلي “طالبان” دعم قطاعي التعليم والرعاية الصحية في أفغانستان.

وشارك في الاجتماع السفير الألماني لدى أفغانستان ماركوس بوتزيل، والمبعوث الألماني لشؤون أفغانستان وباكستان ياسبر فيك، والمبعوث الهولندي الخاص إلى أفغانستان إيميل دي بونت.

وأعلنت الخارجية الألمانية أن حركة “طالبان” أكدت للوفد الألماني الهولندي المشترك التزامها بضمان إمكانية وصول العاملين في المنظمات الإنسانية الدولية إلى سكان أفغانستان بشكل آمن.