لابورتا يكشف حقيقة عودة ميسي وإنييستا إلى برشلونة

فسر خوان لابورتا، رئيس برشلونة، تصريحاته بشأن عودة ليونيل ميسي وآندريس إنييستا إلى برشلونة.

وكان لابورتا قد ترك الباب مفتوحا أمام عودة ميسي، الذي انضم لباريس سان جيرمان الصيف الماضي بعد فشل تجديد عقده في كامب نو، في حين غادر إنييستا صيف عام 2018 إلى فيسيل كوبي الياباني.

وقال لابورتا في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت": "لقد قالوا بأنفسهم إنهم يريدون العودة إلى برشلونة، ولم أكن أتحدث عن عودتهم كلاعبين، ولقد تحدثوا بهذا المعنى علنا أيضا".

وعن مباراة برشلونة أمام إسبانيول، اليوم السبت في الدوري الإسباني، التي ستكون الأولى للفريق الكتالوني تحت قيادة المدرب الجديد تشافي هيرنانديز، قال لابورتا: ”إنه وريث يوهان كرويف تماما كما كان بيب غوارديولا، أمر رائع على المستوى المعنوي أن تسمع تشافي يتحدث وتشاهده يتدرب".

وأضاف: ”لدي شعور بأن الأمور ستسير على ما يرام أمام إسبانيول، ولدينا ثقة في تحقيق الفوز، علينا تحقيق الفوز وتقديم مباراة جيدة وبدء المرحلة الجديدة مع تشافي كمدرب، والذي رأيته أنه كان رائعا في المؤتمر الصحفي“.