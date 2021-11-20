أرمينيا وأذربيجان توافقان على محادثات في بروكسل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال الاتحاد الأوروبي، الجمعة، إن "زعيمي أرمينيا وأذربيجان سيجتمعان في بروكسل في منتصف ديسمبر (كانون الأول) لبحث التوتر الذي تسبب في اشتباكات على الحدود بين قوات البلدين.



وقال متحدث باسم رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الذي يمثل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بيان "وافق الزعيمان على الاجتماع في بروكسل لمناقشة الوضع في المنطقة وسبل التغلب على التوتر من أجل رخاء واستقرار جنوب القوقاز وهو ما يؤيده الاتحاد الأوروبي".

وسيُعقد الاجتماع على هامش قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم 15 ديسمبر(كانون الأول).

وجاء الإعلان عن الاجتماع بعد محادثات هاتفية بين ميشيل وكل من رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان اليوم الجمعة.

وقال الاتحاد الأوروبي في البيان: "خلال الاتصالين الهاتفيين وافق الزعيمان الأذربيجاني والأرميني على إقامة خط اتصال مباشر على مستوى وزيري الدفاع ليكون آلية لمنع الحوادث".