وزير الخارجية العراقي يؤكد أن بلاده كثفت جهود محاربة الإرهاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، إن بلاده كثفت جهود محاربة الإرهاب، ومنع "داعش" من التوغل في المجتمع والسيطرة على المدن.



جاء ذلك خلال كلمة حسين، السبت، في منتدى الأمن الإقليمي "حوار المنامة" المنعقد حاليا في البحرين بحضور دولي واسع.

وتابع وزير الخارجية العراقي: "نتشارك مع دول العالم أولوية مكافحة الإرهاب".

وأضاف: "التعاون الإقليمي يسد الفجوة وينهي التوترات بين دول المنطقة".

وتستضيف البحرين في الفترة بين ١٩ و٢١ نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، الدورة الـ١٧ من "حوار المنامة" بمشاركة ٣٠٠ من مسؤولي الدفاع والخارجية والأمن القومي والخبراء الاستراتيجيين من ٥٠ دولة.